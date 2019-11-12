В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков

Производители называют требования к продукту слишком жесткими и ограничивающими конкуренцию.

Российские производители предлагают отменить ограничения по крепости пивных напитков. По словам предпринимателей, действующие ограничения препятствуют ввозу в страну продукции, крепость которой превышает семи градусов. Они считают, что такие правила мешают конкуренции в рамках ВТО.

Изготовители требуют исключить технические ограничения из регламента ЕАЭС. В союзе производителей алкогольной продукции рассказали, что сейчас рабочая группа Минфина рассматривает возможные поправки.В Ведомстве подтвердили, что по данному предложению ведется дискуссия. Однако на данный момент никакие корректировки законодательства не приняты.

Напомним, что в России пивной напиток представляет собой алкоголь с содержанием этилового спирта не более 7%. Он должен быть образован путем брожения пивного сусла (не менее 40%, с добавлением зернопродуктов или их отсутствием, а также сахаросодержащие компоненты, хмель или хмелепродукты, растительное или плодовое сырье). Разрешаются ароматические и вкусовые добавки

Ранее Piter.tv писал о том, что пивная компания представила первые в мире бумажные бутылки.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Daily Conversation, National Geographic