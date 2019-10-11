Пивная компания представила первые в мире бумажные бутылки

Пока не известно, когда

Одна из пивоваренных компаний представила два прототипа будущих бутылок из древесного волокна. Такие бутылки из древесного волокна и перерабатываемого ПЭТ-пластика менее вредны для окружающей среды, чем стеклянные и алюминиевые.

Одна бутылка будет покрыта тонкой пленкой из ПЭТ-пластика, чтобы пиво не просачивалось наружу, а в другой планируется использовать подкладку на био-основе. Однако, совсем убирать из линейки жестяные банки и стеклянные бутылки не планируется.

Сейчас прототипы тестируются, и нет данных, когда бумажные бутылки можно будет увидеть на рынке.

Ранее Роскачество не нашло качественных пивных напитков.

Видео: YouTube/ The Daily Conversation, National Geographic