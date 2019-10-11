Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Ни один образец не подходит по стандартам качества.

Роскачество провело исследование пивных напитков страны. Эксперты зафиксировали первый в истории случай, когда ни один образец не соответствует ГОСТу и стандартам качества. Из всех семи проверенных образов ни один нельзя отнести в категории "пиво". Эксперты уточнили, что чаще всего производители маскируют под пиво слабоалкогольные коктейли. Они в свою очередь имеют совершенно другие характеристики. Специалисты продолжат работу над проблемой.

Впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям – вкусом "сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом" они не обладали комментируют в Роскачестве

На первом этапе анализу подверглись семь отечественных марок из масс-маркета. По 27 показателям безопасности и качества выявлены потенциально опасные вещества. Среди угроз для здоровья - мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, объемная доля спирта и другие. В одном продукте нашли проблемы с пенообразованием и пеностойкостью в другом - провален тест по концентрации бензойной жидкости. Чаще всего нарушения связаны с крепостью, бензойной кислотой и массовой концентрацией подсластителей.

Эксперты добавили, что участники контрольной закупки либо отказывались идти на контакт, либо игнорировали попытки связаться.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстандарт выступил в Петербурге за выработку стандартов крафтового пива.

Видео:YouTube/The Craft Beer Channel