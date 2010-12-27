Росстандарт выступил в Петербурге за выработку стандартов крафтового пива

Сертифицированный стандарт поможет игрокам рынка.

В четверг, 10 октября, Глава Росстандарта выступил на форуме в Петербурге за выработку стандартов крафтового пива. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Алексея Абрамова, производители крафтового пива должны сами выработать стандарт.

Это хорошая основа для создания комитета, в котором могут вырабатываться добровольные технические требования на основе консорциума отметил он

Согласно нормативам изготовление крафтового напитка не предусмотрено. В Росстандарте объяснили, что это говорит о том, что деятельность компаний по производству крафтового продукта будет завершена. Пивом в России считается напиток, который содержит 80% солода, 20% несоложеного сырья и менее 2% сахара или сахаросодержащих компонентов.

Ранее мы сообщали о том, что в России может исчезнуть крафтовое пиво с 2021 года..

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