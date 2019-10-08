В России может исчезнуть крафтовое пиво с 2021 года

В России может прекратиться производство крафтового пива.Это произойдет после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза. Документ о безопасности алкогольной продукции начнет действовать с 2021 года. Положения регламента обязательны для исполнения в том числе и в России.Об этом сообщил RT.
Согласно нормативам изготовление крафтового напитка не предусмотрено. В Росстандарте объяснили, что это говорит о том, что деятельность компаний по производству крафтового продукта будет завершена.
Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета
прокомментировали в ведомстве
Чиновники объяснили, что пивом будет считаться напиток, содержащий 80% солода, 20% несоложеного сырья и менее 2% сахара или сахаросодержащих компонентов. В России останется производство светлого и темного пшеничного пива. Остальные вариации, в том числе и крафтовые, можно отнести к нелегальным напиткам.
Ранее Piter.tv писал о том, что названы лидеры по смертности от алкоголя среди регионов.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/JMaverick Studios,Munchies
Обсуждение ( 0 )