В России может исчезнуть крафтовое пиво с 2021 года

Изменения произойдут из-за принятия регламента Евразийского экономического союза.

В России может прекратиться производство крафтового пива.Это произойдет после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза. Документ о безопасности алкогольной продукции начнет действовать с 2021 года. Положения регламента обязательны для исполнения в том числе и в России.Об этом сообщил RT.

Согласно нормативам изготовление крафтового напитка не предусмотрено. В Росстандарте объяснили, что это говорит о том, что деятельность компаний по производству крафтового продукта будет завершена.

Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета прокомментировали в ведомстве

Чиновники объяснили, что пивом будет считаться напиток, содержащий 80% солода, 20% несоложеного сырья и менее 2% сахара или сахаросодержащих компонентов. В России останется производство светлого и темного пшеничного пива. Остальные вариации, в том числе и крафтовые, можно отнести к нелегальным напиткам.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/JMaverick Studios,Munchies