Названы лидеры по смертности от алкоголя среди регионов

Петербург и Москва не попали в топ-три, лидирующие позиции отданы регионам.

Чукотка возглавила список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя. Коэффициент смертей составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. Официально каждый 9 человек на Чукотке умер из-за употребления спиртного. Об этом сообщили в службе статистики.

На второй позиции расположилась Магаданская область. Там от "зеленого змия" погибает по 10 человек на 10 тысяч живущих. Отметим, что в этой местности власти не регистрировали официальных случаев именно отравления спиртными напитками. Самыми распространенными причинами гибели алкоголиков становятся кардиомиопатия, гепатит и цирроз печени, болезни нервной системы, органов и психики.

Чаще всего алкоголизмом страдают мужчины трудоспособного возраста. В Ивановской области показатель смертности превысил 9 человек на каждые 10 тысяч жителей, в Ярославской - каждый 20 житель умер от алкоголя в 2018 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Жуковском мужчина нечаянно убил свою 1,5-годовалую дочь, пока жена была в роддоме.

Фото: Piter.tv

