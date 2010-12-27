В Жуковском мужчина нечаянно убил свою 1,5-годовалую дочь, пока жена была в роддоме

Мужчина проснулся утром и обнаружил рядом с собой мертвую дочку.

В Жуковском мужчина нечаянно раздавил свою полуторагодовалую дочь.

Трагедия произошла в одной из семей, проживающей в городе Жуковский. Мужчина отправил жену домой в роддом за вторым ребенком, а сам остался со старшей дочкой 1,5 лет. Вечером он пригласил домой приятелей, с которыми распивал алкоголь. После возлияний 29-летний глава семьи уснул на полу.

Проснувшись утром, мужчина обнаружил рядом с собой мертвую дочь. Отец в пьяном сне задавил и задушил своим телом ребенка. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье "убийство по неосторожности".

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Фото: Рixabay