В Татарстане женщина после ссоры с мужем зарезала 2-летнего сынишку и тяжело ранила второго

Женщина с ножевыми ранениями в больнице.

В Набережных Челнах женщина набросилась на своих маленьких сыновей с ножом, заподозрив мужа в измене.

Жуткая семейная драма разыгралась в одной из квартир в городе Набережные Челны 6 октября. 32-летняя женщина поругалась с мужем, заподозрив того в измене. Мужчина после ссоры ушел из дома, а женщина схватила нож и нанесла множественные ранения своим маленьким сыновьям 2 и 6 лет. От полученных ранений мальчик 2 лет скончался на месте. 6-летний ребенок выжил и был доставлен в больницу.

В больнице же находится и мать детей с ножевыми ранениями. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего" и "покушение на убийство малолетнего".

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Фото: : Рixabay