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В Татарстане женщина после ссоры с мужем зарезала 2-летнего сынишку и тяжело ранила второго
Сегодня, 11:34
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MShaffter

В Татарстане женщина после ссоры с мужем зарезала 2-летнего сынишку и тяжело ранила второго

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Женщина с ножевыми ранениями в больнице.

В Набережных Челнах женщина набросилась на своих маленьких сыновей с ножом, заподозрив мужа в измене.

Жуткая семейная драма разыгралась в одной из квартир в городе Набережные Челны 6 октября. 32-летняя женщина поругалась с мужем, заподозрив того в измене. Мужчина после ссоры ушел из дома, а женщина схватила нож и нанесла множественные ранения своим маленьким сыновьям 2 и 6 лет. От полученных ранений мальчик 2 лет скончался на месте. 6-летний ребенок выжил и был доставлен в больницу.

В больнице же находится и мать детей с ножевыми ранениями. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего" и "покушение на убийство малолетнего".

Сегодня ранее: На пожаре в Волоколамске погибли 4 маленьких ребенка и молодая женщина (видео).

Фото: : Рixabay

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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