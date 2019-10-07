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В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и женщина

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В сети опубликовано видео с места трагедии в Волоколамске.

В деревне Чисмено в Волоколамском городском округе в пожаре погибли 4 маленьких ребенка и молодая женщина.

В трехэтажном доме под Волоколамском произошел пожар на первом этаже дома. В квартире, где произошел пожар, находились 6 детей и их дедушка. Мать ушла из дома, оставив детей на мужчину. Глава семейства умер пару лет назад. Дедушка успел спасти через окно троих детей, сообщают следственные органы, остальные трое задохнулись и погибли. С третьего этажа пыталась спастись 30-летняя женщина с 3-летним ребенком, они задохнулись в подъезде.

По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: HUE

Теги: новости московской области, новости подмосковья, погибли дети, пожар волоколамск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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