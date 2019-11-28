В Росреестре предложили создать госаналог "Яндекс.Карт"

Это поможет развивать цифровые технологии в стране.

В Росреестре предложили создать государственный аналог "Яндекс.Карт". Пространственные данные и геоинформационные технологии хотят развивать в рамках нацпрограммы. Об этом сообщили "РБК" со ссылкой на директора по цифровому развитию НТЦ геодезии, картографии и инфраструктуры. Федор Шкуров заметил во время круглого стола в Аналитической центре при правительстве РФ, что проект позволит ведомству развивать цифровые сервисы в рамках федеральных проектов государственных программ.

Эксперт считает, что внедрение сервиса позволит выполнить поручение президента об импортозамещении. Сейчас пространственные данные используются для беспилотного транспорта и при запусках ракет. Таким образом проблему можно считать вопросом национальной безопасности. При развитии технологии страна сможет отказаться от использования зарубежных аналогов. Также на отечественные разработки не смогут оказать влияние иностранные санкции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росреестр намерен снять запрет на строительство домов рядом с нацпарками.