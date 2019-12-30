Росреестр намерен снять запрет на строительство домов рядом с нацпарками

Инициативу поддержали в Минэкономразвития.

Росреестр намерен снять запрет на строительство домов рядом с национальными парками. Для этого необходимо внести правки в законодательство. Изменения коснутся особо охраняемых природных территорий, Земельного кодекса и ФЗ об охране окружающей среды. Об этом сообщил "Интерфакс".

Кроме жилых комплексов на территориях смогут размещаться социальные объекты. Сейчас данная инициатива поддержана в Минэкономразвития. Соответствующие предложения направлены для изучения в Совет Федерации и последующего внесения на рассмотрение в Госдуму. Так чиновники намерены решить проблемы граждан, проживающих на территории нацпарков.

Сейчас данные участки находятся исключительно в собственности государства. Они не могут подлежать отчуждению из федеральной собственности.

Ранее Piter.tv писал о том, что тысячи москвичей остались без бесплатной парковки.

