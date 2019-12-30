Проблемы связаны с сервисом проверки по ЕГРН.

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки. Жители столицы не могут продлить соответствующее разрешение вовремя. Они вынуждены оставлять личный транспорт в своем районе за деньги. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Проблема связана с необходимостью долгой проверки собственников жилья в ЕГРН. Ответы система выдает с серьезными задержками, которые сказываются на местном населении. Росреестр заявил, что большую нагрузку создают порталы-двойники и роботы. Сейчас ведомство занимается мероприятиями по восстановлению работоспособности сервиса.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Рыбацкого жалуются на недостроенную перехватывающую парковку.

