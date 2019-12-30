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Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

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Проблемы связаны с сервисом проверки по ЕГРН.

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки. Жители столицы не могут продлить соответствующее разрешение вовремя. Они вынуждены оставлять личный транспорт в своем районе за деньги. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Проблема связана с необходимостью долгой проверки собственников жилья в ЕГРН. Ответы система выдает с серьезными задержками, которые сказываются на местном населении. Росреестр заявил, что большую нагрузку создают порталы-двойники и роботы. Сейчас ведомство занимается мероприятиями по восстановлению работоспособности сервиса.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Рыбацкого жалуются на недостроенную перехватывающую парковку.
 

Теги: автомобили, бесплатная парковка, егрн, москва, стоянка
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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