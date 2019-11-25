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Жители Рыбацкого жалуются на недостроенную перехватывающую парковку

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У метро скапливается огромное количество машин, они вынуждены парковаться, где придется.

Жители Рыбацкого негодуют: перехватывающая парковка остается недостроенной. К станции приезжают из соседних населенных пунктов: Металлостроя, Отрадного, Колпино. У метро скапливается огромное количество машин, они вынуждены парковаться, где придется.

Если я еду на метро, тогда с другой стороны паркуюсь. Я еду из Металлостроя, соответственно, если мне нужно на метро, я с обратной стороны в промзону приезжаю, там оставляю машину и еду. А так – негде.

Лилия, водитель

Парковку построили год назад, ее торжественно открыли и представили жителям. Позже оказалось, что работы выполнили некачественно, поэтому асфальт раскопали, территорию огородили.

По данным "Городского центра управления парковками", строительство перехватывающей парковки планируют завершить до конца мая 2020 года.

Фото и видео: Piter.TV

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Категории: Репортажи, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Районы Петербурга,

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