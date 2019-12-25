Типы анализов на коронавирус: три вида исследований на COVID-19

В связи с пандемией коронавируса в России проводится массовое тестирование населения. Оно позволяет выявить COVID-19 на ранней стадии заболевания, а также определить бессимптомных носителей. В Роспотребнадзоре рассказали, что существует три вида исследований для разных целей и назначения. Piter.TV рассказывает подробнее о них.

Первый вид исследования – молекулярная диагностика. Этот тест делается тем, у кого есть симптомы ОРВИ, или тем, кто контактировал с зараженным. Чтобы сделать этот тест, медики берут мазок из носа и ротоглотки и методом ПЦР выявляют наличие или отсутствие генетического материала вируса (РНК коронавируса). Отсутствие генетического материала говорит о том, что человек был не инфицирован на момент взятия теста. Повторное исследование проводится через 10 дней. Также его проводят при выписке больных COVID-19 из стационара. Для снятия диагноза необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток.

Высокой точностью результата отличаются тест-системы. Однако даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19, ответ может быть отрицательным. Причиной этому может быть небольшая вирусная нагрузка, то есть малое количество вируса в биоматериале. Также играет важную роль поздняя стадия заболевания и человеческий фактор, например, нарушения при заборе мазка.

Последний тип анализов – тест на вирусные антигены, которые представляют собой белки, входящие в состав вируса, и распознаются иммунной системой. Если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест позволяет выявить вирусные антигены в мазке из носа. Последний вид теста достаточно прост и может быть взят на приеме у врача. Существенным минусом этого исследования является его невысокая аналитическая чувствительность.

Стоит помнить, даже если вы получили отрицательный результат, это не значит, что вы не заразились коронавирусом позже, после проведения исследования. Поэтому даже получение отрицательного результата – не повод расслабляться и рисковать здоровьем. Несмотря на ряд снятых ограничений, количество заболевших в Петербурге и по России в целом остается высоким.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор проведет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 в Петербурге.

Фото: pixabay.com, rospotrebnadzor.ru