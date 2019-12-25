В Роспотребнадзоре рассказали, где вероятнее всего подхватить COVID-19

Ситуацию усугубляет скорое начало учебного года.

Представитель Роспотребнадзора по Петербурга рассказала о том, где вероятнее всего можно подхватить коронавирус. При этом по словам и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Ирины Катаевой, это может случиться везде. Пресс-конференция на тему вакцинации от гриппа и коронавируса провел сегодня, 27 августа, "Интерфакс Северо-Запад".

Катаева отметила, что вероятнее всего заразиться COVID-19 можно в общественном транспорте и в образовательном учреждении. Сейчас в город возвращаются люди, приезжают из других городов студенты ― количество людей в транспорте возрастает. В связи с этим важно соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию и делать гигиеническую обработку рук.

Ранее стало известно, сколько учреждений разрабатывает вакцину от коронавируса в Петербурге. В новом эпидсезоне у всех граждан с симптомами ОРВИ будут подозревать коронавирус.

Фото: Piter.TV