Стало известно, сколько учреждений разрабатывает вакцину от коронавируса в Петербурге

При этом в России уже есть первая зарегистрированная вакцина.

На данный момент вакцину от коронавируса в Петербурге разрабатывают четыре учреждения. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" рассказал и.о. директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов, передал корреспондент Piter.TV.

Вакциной от COVID-19 занимается НИИ гриппа им. Смородинцева, ФГБНУ Институт экспериментальной медицины, BIOCAD, Cанкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток.

По словам Лиознова, вакцина НИИ гриппа сейчас прошла доклинические исследования. До нового года ученые проведут исследования на животных. В том случае, если она покажет свою эффективность, вакцина сможет также защищать и от гриппа. Планируется, что все испытания завершатся к концу 2021-го года.

На данный момент в России уже зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, однако, пока неясно, кто и когда будет вакцинироваться от вирусной инфекции.

Ранее эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа.

Фото: Piter.TV