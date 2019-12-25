Комздрав: у всех заболевших ОРВИ в новом эпидсезоне будут подозревать коронавирус

По внешним симптомам коронавирус не отличить от ОРВИ или гриппа. В связи с этим в новом эпидемиологическом сезоне у всех с симптомами ОРВИ будут подозревать COVID-19, сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Евгений Антипов.
Антипов отметил, что предсказать масштаб "второй волны" коронавируса или ее отсутствие невозможно, однако в городе гарантировано повысится заболеваемость респираторными инфекциями. Для того, чтобы снизить риск заболевания гриппом, стоит сделать прививку.
Ранее эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа.
Фото: Piter.TV
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