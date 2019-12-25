Комздрав: у всех заболевших ОРВИ в новом эпидсезоне будут подозревать коронавирус

Осенью заболеваемость респираторными инфекциями возрастет.

По внешним симптомам коронавирус не отличить от ОРВИ или гриппа. В связи с этим в новом эпидемиологическом сезоне у всех с симптомами ОРВИ будут подозревать COVID-19, сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Евгений Антипов.

Антипов отметил, что предсказать масштаб "второй волны" коронавируса или ее отсутствие невозможно, однако в городе гарантировано повысится заболеваемость респираторными инфекциями. Для того, чтобы снизить риск заболевания гриппом, стоит сделать прививку.

Ранее эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа.

Фото: Piter.TV