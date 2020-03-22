В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса

Результаты исследования приводятся на сайте ведомства.

Специалистами определен средний инкубационный период нового коронавируса COVID-19. Он составляет 5,1 дня, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что по анализу общедоступных данных исследование проходило под руководством сотрудников Школы общественного здравоохранения в США. Указанные данные позволяют утверждать, что 14-дневный карантин, показанный потенциальным заболевшим коронавирусом, оправдан.

Ранее мы сообщали о том, что ученые обнаружили неожиданный симптом коронавируса. Им стала потеря обоняния.