  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:45
193
fvbykov
Код вставки плеера

В Роспотребнадзоре назвали средний инкубационный период коронавируса

0 0

Результаты исследования приводятся на сайте ведомства.

Специалистами определен средний инкубационный период нового коронавируса COVID-19. Он составляет 5,1 дня, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что по анализу общедоступных данных исследование проходило под руководством сотрудников Школы общественного здравоохранения в США. Указанные данные позволяют утверждать, что 14-дневный карантин, показанный потенциальным заболевшим коронавирусом, оправдан.

Ранее мы сообщали о том, что ученые обнаружили неожиданный симптом коронавируса. Им стала потеря обоняния.

Теги: инкубация, карантин, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии