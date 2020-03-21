Ученые обнаружили еще один неожиданный симптом коронавируса

Британские специалисты из ассоциации оториноларингологии (ENT) опубликовали новое исследование.

Стал известен еще один неожиданный возможный симптом заражения коронавирусом. Как рассказали специалисты Британской ассоциации оториноларингологии, симптомом заражения коронавирусом может считаться полная или частичная потеря обоняния – аносмия.

Ученые приводят в пример уже имеющиеся случаи из Германии, Южной Кореи, Китая и Италии. У большого количества зараженных коронавирусом людей в этих странах наблюдались именно эти симптомы. Теперь это широко обсуждается медиками из регионов с большим числом зараженных людей. Ученые предполагают, что благодаря самоизоляции людей с потерей обоняния можно снизить количество возможных переносчиков коронавируса, которые не подозревают о заражении.

Ранее мы сообщали о том, что главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Ставропольского края Ирина Санникова заболела коронавирусной инфекцией. Повторный анализ показал положительный результат.