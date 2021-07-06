Анзор Музаев оценил проведенный экзамен в 2021 году.

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года. Об этом на пресс-конференции в центре ТАСС рассказал глава профильного ведомства Анзор Музаев. Чиновник объяснил журналистам, что итоги проведенного Единого государственного экзамена в 2021 году сопоставимы с показателями 2020 и 2019 годов, а также 2018 и 2017 годов.

Все в области статистических погрешностей, результаты не провалились. Вузы точно будут набирать снова с соизмеримыми баллами ребят в сравнении с прошлыми годами. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Чиновник считает, что в 2021 году экзамен прошел для учащихся "ровно и объективно". Вся статистика, полученная обрабатывающими системами, уже проверена. В Рособрнадзоре продолжают собирать информацию с родителей и школьников о том, что необходимо усовершенствовать в вопросе проведения мероприятия. Такие опросы проводятся ежегодно.

В России ЕГЭ-2021 удалили 939 человек.

Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС

