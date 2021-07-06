В России ЕГЭ-2021 удалили 939 человек

Такая мера применялась к нарушителям проведения экзамена.

В России с Единого государственного экзамена в 2021 году удалили 939 человек. Такую статистику привел глава профильного ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС. В Рособрнадзоре уточнили, что учащиеся не смогли дописать ЕГЭ из-за различных нарушений.

У нас цифры стабильные по годам - около тысячи человек удаляется во время экзамена за использование всевозможных различных ухищрений. Я думаю, больше времени нужно было потратить на подготовку, чем искать лазейки в ЕГЭ. Результат был бы совершенно другой. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Напомним, что по стране основным периодом сдачи ЕГЭ был промежуток с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован с 12 по 17 июля. Ранее в Рособрнадзоре и Минпросвещения говорили о том, что график сдачи ЕГЭ в текущем году меняться не будет, несмотря на пандемию.

В Петербурге есть нулевые результаты на ЕГЭ.

Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС

