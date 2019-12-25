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В Петербурге есть нулевые результаты на ЕГЭ
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В Петербурге есть нулевые результаты на ЕГЭ

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Не набрали ни одного балла только те, кто решил побаловаться.

Около 50 участников ЕГЭ решили разрисовать бланк и получили 0 баллов за экзамен. Об этом на пресс-конференции об итогах экзаменационной кампании в 2021 году сообщили представители комитета по образованию Петербурга, передал корреспондент Piter.TV.

Есть ребята, которые писали на бланке стихи, тексты песен, а также рисовали. По словам председателя комитета Наталии Путиловской, видимо, они не хотели сдавать экзамен и несерьезно отнеслись к ему.

Предмета, который петербуржцы массово бы проваливали, нет. В целом количество несдавших колеблется от 50 до 100 человек по каждому предмету. С профильной математикой и обществознанием не справились около 5%, но это самые массовые предметы.

Из аудиторий во время экзамена удалили 4 человека. Они использовали шпаргалки или пользовались телефоном. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что апелляцию на результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Петербурга подал каждый 15-20-й. 

Фото: комитет по образованию Ленинградской области 

Теги: бланк егэ, егэ, образование, экзамен
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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