В Петербурге есть нулевые результаты на ЕГЭ

Не набрали ни одного балла только те, кто решил побаловаться.

Около 50 участников ЕГЭ решили разрисовать бланк и получили 0 баллов за экзамен. Об этом на пресс-конференции об итогах экзаменационной кампании в 2021 году сообщили представители комитета по образованию Петербурга, передал корреспондент Piter.TV.

Есть ребята, которые писали на бланке стихи, тексты песен, а также рисовали. По словам председателя комитета Наталии Путиловской, видимо, они не хотели сдавать экзамен и несерьезно отнеслись к ему.

Предмета, который петербуржцы массово бы проваливали, нет. В целом количество несдавших колеблется от 50 до 100 человек по каждому предмету. С профильной математикой и обществознанием не справились около 5%, но это самые массовые предметы.

Из аудиторий во время экзамена удалили 4 человека. Они использовали шпаргалки или пользовались телефоном.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что апелляцию на результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Петербурга подал каждый 15-20-й.

Фото: комитет по образованию Ленинградской области