Апелляцию на результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Петербурга подал каждый 17-й

Обычно в 1 из 10 случаев баллы снижаются после апелляции.

Чаще всего апелляцию на результаты ЕГЭ подают по гуманитарным предметам. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам экзаменационной кампании-2021, сказал директор Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий Александр Федосов, передает корреспондент Piter.TV.

В этом году оспорить результаты по обществознанию и истории пытались каждый 15-20-й. Большинство из удовлетворенных заявок приводят к повышению баллов, в 1 из 10 случаев балл остается без изменений, еще в 1 — балл снижается по сравнению с первым результатом.

Меньше всего апелляций было подано по русскому языку — всего 104. Это означает, что ее подавал каждый 330-й.

Федосов отметил, что большинство ребят уходят удовлетворенными после апелляции, даже если им не подняли балл. Дело в том, что у них есть возможность с экспертами разобрать свои ошибки и убедиться, что баллы были выставлены по критериям.

Ранее Piter.TV рассказал, какой предмет на ЕГЭ сдали хуже ожидаемого.

Фото: пресс-служба комитета по образованию СПб