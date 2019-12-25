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Апелляцию на результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Петербурга подал каждый 17-й
Сегодня, 12:35
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Апелляцию на результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Петербурга подал каждый 17-й

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Обычно в 1 из 10 случаев баллы снижаются после апелляции.

Чаще всего апелляцию на результаты ЕГЭ подают по гуманитарным предметам. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам экзаменационной кампании-2021, сказал директор Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий Александр Федосов, передает корреспондент Piter.TV.

В этом году оспорить результаты по обществознанию и истории пытались каждый 15-20-й. Большинство из удовлетворенных заявок приводят к повышению баллов, в 1 из 10 случаев балл остается без изменений, еще в 1 — балл снижается по сравнению с первым результатом. 

Меньше всего апелляций было подано по русскому языку — всего 104. Это означает, что ее подавал каждый 330-й. 

Федосов отметил, что большинство ребят уходят удовлетворенными после апелляции, даже если им не подняли балл. Дело в том, что у них есть возможность с экспертами разобрать свои ошибки и убедиться, что баллы были выставлены по критериям. 

Ранее Piter.TV рассказал, какой предмет на ЕГЭ сдали хуже ожидаемого. 

Фото: пресс-служба комитета по образованию СПб

Теги: апелляция, егэ
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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