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Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения в экзамен

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Анзор Музаев напомнил о вызовах, с которыми чиновники сталкиваются ежегодно.

Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения в экзамен. Такое заявление глава профильного ведомства Анзор Музаев сделал на пресс-конференции в ТАСС. Эксперт заметил, что понимает необходимость двигаться вперед, поэтому готов вносить правки, связанные с ответом на возникающие ежегодно вызовы.

Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять.

Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Апелляцию на результаты ЕГЭ по истории и обществознанию в Петербурга подал каждый 17-й.

Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС
 

Теги: анзор музаев, егэ, рособрнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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