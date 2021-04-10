"Роскосмос" опубликовал интервью с главой Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

В "Роскосмосе" проработали облик места базирования "Морского старта". Ролик с соответствующей информацией опубликован на YouTube-канале государственной корпорации. Чиновники выбрали облик береговой инфраструктуры для ракетно-космического комплекса.

Специалистами ЦЭНКИ выполнены предварительные проработки по облику берегового сегмента, необходимого для функционирования комплекса "Морской старт". Руслан Мухамеджанов, генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

Напомним, что морская платформа разработана в 1995 году. В 2009 году проект пережил банкротство, после чего наступила реорганизация. В 2014 году "Морской старт" приостановлен из-за событий, произошедших на Украине. На территории данного государства изготавливались ракеты "Зенит", применявшиеся на плавучем космодроме. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта. В марте прошлого года благодаря одобрению Госдепартамент США объект был возвращен в Россию. В конце апреля прошлого года глава S7 Владислав Филев сообщил, что "Морской старт" заморожен. В №Роскосмосе" поставили перед специалистами задачу возобновить запуски с платформы с 2024 года.

Китайский аналог "Морского старта" запустил спутники.

Видео: YT / Роскосмос ТВ