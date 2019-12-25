Анализирована продукция класса "люкс" и "альфа".

В Роскачестве проверили водку. Эксперты установили, что вся проверенная продукция на российском рынке является безопасной, а также не содержит токсичных веществ и превышений по метанолу. Анализу подвергалась продукция сорта "люкс" и "альфа" (23 товара от 14 производителей). Закупочная цена товара составила от 200 рублей до 1,5 тысячи рублей за тару в 0,5 литра.

Все образцы оказались изготовлены на основе пищевого спирта. Они не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. Крепость и полнота налива соответствует требованиям маркировки. К двум торговым маркам ("Посольская" и "Мерная на молоке") возникли вопросы по поводу способа очистки (в маркировке было указано, что очистка производилась при помощи молока, но это заявление опровергает содержание кальция и магния в водке).

Специалисты Роскачества назвали самые полезные цитрусовые фрукты.

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