Эксперты проверили качество семи торговых марок, реализующих ломтики слабосоленой семги.

Роскачество обнаружило в семге пяти торговых марок листерии и кишечную палочку. Это говорит о нарушении культуры производства продукта. В частности, речь может идти о нарушении правил личной гигиены и санитарии, неправильная организация мойки оборудования, нарушение поточности процесса.

Листерии и кишечная палочка обнаружены у 5 торговых марок: "ВкусВилл", "Каждый день", "Меридиан Эко", "О"Кей" и "Просто Азбука" эксперты Роскачества

Эксперты исследовали образцы слабосоленого филе рыбы в ломтиках. Анализ проводился среди семи торговых марок: "ВкусВилл", "Каждый день", "Меридиан Эко", "О"Кей", "Просто Азбука", "Русское море" и "Северная компания".

В семге брендов "ВкусВилл" и "О"Кей" зафиксировано превышение по общему количеству микроорганизмов, а также кислый запах. В продукции "Северной компании" обнаружена бензойная кислота в количестве, превышающем по законодательству. Неблагоприятная патогенная микрофлора может приводить к пищевым расстройствам.

Покупателям при выборе слабосоленого филе семги специалисты советуют обращать внимание на то, что ломтики должны быть без мышечных разрывов, однородного цвета, без разводов, желтых пятен и признаков окисления.

Роскачество проверило молочный шоколад.

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