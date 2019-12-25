Эксперты Роскачества раскрыли секреты выбора качественного мороженого

Они обратили внимание на ключевые признаки продукта.

Появление льдинок на поверхности свидетельствует о повторной заморозке, деформированная форма указывает на нарушение условий хранения, а липкая глазурь с белым налетом может сигнализировать о технологических нарушениях при производстве.

Особое внимание эксперты Роскачества рекомендуют уделять составу продукта: классическое мороженое должно содержать не менее 40% молока, при этом жирность молочного варианта достигает 7,5%, сливочного - варьируется от 8 до 11,5%, а пломбира - составляет 12-20%.

В ведомстве подчеркивают важность изучения информации на упаковке, включая полный перечень ингредиентов и данные о производителе. Качественное мороженое имеет однородную структуру, правильную форму и равномерный цвет без посторонних вкраплений. Специалисты также советуют обращать внимание на условия хранения продукции в торговых точках и избегать покупки мороженого с поврежденной упаковкой или признаками размораживания.

Ранее Piter.TV сообщал, что Минпромторг предложил исключить ноутбуки HP и Fujitsu из списка товаров параллельного импорта.

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