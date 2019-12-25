Минпромторг предложил исключить ноутбуки HP и Fujitsu из списка товаров параллельного импорта

Уточняется, что из списка планируется исключить только ноутбуки компаний.

Минпромторг РФ предложил исключить ноутбуки американской компании HP и японсокго бренда Fujitsu из списка товаров параллельного импорта. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект изменений к постановлению правительства №506.

Уточняется, что из списка планируется исключить только ноутбуки компаний. Их остальная продукция не будет попадать под ограничения. Проект находится на стадии межведомственного согласования. Отмечается, что данное решение позволит поддержать российских производителей.

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