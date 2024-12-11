Роскачество назвало лучший гель для стирки

По итогам 49 показателей лучшим признан бренд Synergetic.

Роскачество проверило 19 торговых марок гелей для стирки из разных стран производство. В рейтинге лучших по результатам лабораторных исследований, а также соответствующим всем параметрам опережающего стандарта организации признан отечественный бренд Synergetic. В конце таблицы оказался турецкий товар от бренда ABC. Известно, что для анализа были взяты 15 торговых марок из России. Речь идет о продукции Aroma Drop, "Большая стирка", Dosia, Faberlic, Qualita, "ВкусВилл", BioMio, Meine Liebe, Synergetic, "Ласка", "Лоск", "Персил" (жидкий гель), Alpi, Sorti, "Самокат". Французские марки были представлены брендами Ariel и Tide. Китай также был представлен брендом "Персил" в капсулах, Турция - АBC, Бельгия - Amway Home.



Среди худших по результатам исследования оказался гель для стирки ABC - у него больше всего недостатков в сравнении с остальными гелями. пресс-служба "Роскачества"

Хорошие показатели зафиксированы у торговых марок Aroma Drop и "Большая стирка", "Ласка", BioMio, "Персил" гель, Amway Home, Faberlic. На втором и третьем месте с конца перечня указываются гели "Самокат" и Qualita. Однако отмечается, что абсолютно все исследованные специальные средства для стирки соответствуют обязательным требованиям российского законодательства. Исследования проводились по 49 показателям. В том числе речь идет о моющей способности, противоборстве пятнам моторного масла, потового жира, крахмала, белковых загрязнений при температуре в 40 и 60 градусовпо Цельсию , а также изучен вред для здоровья. Эксперт оценили класс безопасности, вымываемость из ткани после стирки, сохранение прочности ткани и ее внешнего вида, количество катышков, потерю цвета после пяти стирок.

Роскачество нашло нарушения у производителей марок "Лянеж" и "Белевский зефир".

Фото и видео: Роскачество