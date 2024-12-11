Роскачество нашло нарушения у производителей марок "Лянеж" и "Белевский зефир"

Лабораторные анализы не выявили наличие сальмонеллы, кишечной палочки, дрожжей или плесени в продукции 20 брендов.

Росссийские компании, работающие над созданием зефира под брендами "Белевский зефир" и "Лянеж" нарушили требования по безопасности изготовления. Согласно информации, полученной от сотрудников пресс-слцужбы Роскачества, производителями превышено количество микробиологических показателей. Известно, что к таким выводам эксперты пришли по результатам лабораторной проверки. Было установлено, что в зефире указанных марок выявлено незначительное превышение по показателю "общее количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов". Однако такие бактерии как кишечная палочка, сальмонелла, дрожжи и плесень в продукции не обнаружена. В общей сложности специалисты проверили на безопасность 20 брендов.

Роспотребнадзор по Петербургу и Тульской области объявили предостережение о недопустимости нарушения требований изготовителям зефира ООО "Кондитерская фабрика "Нева" ("Лянеж") и ООО "Белевская пастила" ("Белевский зефир"). заявление Роскачества

После выявленных проблем с продукцией "Белевского зефира", производитель уже разработал план мероприятий по усилению санитарного режима. Сотрудники предприятия добавили, что все нарушения устранены. Однако торговая сеть "Глобус" ведет собственное внутреннее расследование и больше не реализует зефир данного бренда.

В Роскачестве обнаружили нарушения у производителя зефира из Петербурга.

Фото и видео: Роскачество