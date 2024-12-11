В Роскачестве обнаружили нарушения у производителя зефира из Петербурга

Всего специалисты оценили 20 торговых марок зефира.

Роскачество выявило нарушения по показателям безопасности у производителей зефира брендов "Белевский зефир" (Тульская область) и "Лянеж" (Петербург).

Всего специалисты оценили 20 торговых марок зефира. Причиной проверки стали сообщения в СМИ о массовых случаях отравления зефиром марки "Жизель" с мальтитом. Однако эта продукция оказалась безопасной.

Как пояснили в Роскачестве, в зефире от указанных выше производителей обнаружено небольшое превышение допустимого уровня содержания мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). При этом бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, а также дрожжи и плесень выявлены не были. Продукция бренда "Жизель", которая ранее была связана с случаями отравлений, нарушений не показала.

Тем временем Роспотребнадзор объявил предостережения производителям зефира "Лянеж" ("Кондитерская фабрика "Нева") и "Белевский зефир" ("Белевская пастила"), напомнив им о необходимости соблюдения всех установленных норм.

Ранее мы сообщили о том, что в России появилось первое мороженое для веганов.

Видео: Роскачество