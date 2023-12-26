В России появилось первое мороженое для веганов

Роскачество оценило технологию создания десерта на растительной основе.

Во время пленарного заседания форума "Всемирный день качества – 2024" состоялось вручение сертификата компании "БрендАйс", которая производит мороженое для веганов. Как отмечают в пресс-службе Российской системы качества, это первое сертифицированное мороженое на растительной основе в России.

Сертификат "Роскачество – Веган" подтвреждает, что продукция АО "БРПИ" в полной мере соответствует международным стандартам качества. Наряду с веганской новинкой предприятие также производит классическое сливочное мороженое по фирменным рецептам от ведущих технологов компании.

Появление первого сертифицированного веганского мороженого в России – значимый шаг к расширению ассортимента растительных продуктов. Он не только отвечает потребностям растущего сообщества веганов и вегетарианцев, но и подчеркивает важность соблюдения стандартов качества. Это открывает двери для российских производителей на глобальном рынке, что в свою очередь способствует развитию устойчивого и ответственного потребления. Олеся Махова, начальник отдела стандартизации Роскачества

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