Тренд на дубайский шоколад наблюдается уже несколько месяцев подряд.

В Петербурге рекордно вырос спрос на дубайский шоколад. По данным маркетплейса Flowwow, в октябре в Северной столице спрос на дубайский шоколад вырос вдвое по сравнению с сентябрём. Средняя стоимость одной плитки достигла 1894 рублей.

Тренд на дубайский шоколад наблюдается уже несколько месяцев подряд, вместе с тем спрос на десерт непрерывно растет. В Петербурге с октября продажи стабильно превышают 100 плиток в неделю.

В Северной столице средняя стоимость десерта достигла 1894 рублей. Для сравнения, средняя цена на клубнику в шоколаде – 1988 рублей. По данным Flowwow, Петербург и Ленинградская область заняли второе место по спросу на дубайский шоколад в октябре.

В октябре шоколадная фабрика заработала в Лужском районе.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)