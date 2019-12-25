Специалисты Роскачества назвали самые полезные цитрусовые фрукты

Здоровому человеку необходимо употреблять около 90 мг витамина С в сутки.

Специалисты Роскачества рассказали, какие цитрусовые фрукты самые полезные. Рекомендации опубликовала пресс-служба организации.

По словам экспертов, здоровому человеку необходимо употреблять около 90 мг витамина С в сутки. Он поможет организму бороться с бактериями и вирусами, а также укрепить иммунитет. Найти витамин С можно как раз в цитрусовых: апельсинах, помело и грейпфруте. В помело также содержится много калия и магния, что полезно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

К тому же цитрусовые являются источником фолиевой кислоты. Этот витамин отвечает за многие процессы в организме, в том числе за правильный рост клеток и целостность ДНК, работу сердца и сосудов, полноценное функционирование нервной системы. Фолиевая кислота содержится в мандаринах и кумквате.

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