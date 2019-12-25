  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Специалисты Роскачества назвали самые полезные цитрусовые фрукты
Сегодня, 11:33
72
Alena_Zinovieva

Специалисты Роскачества назвали самые полезные цитрусовые фрукты

0 0

Здоровому человеку необходимо употреблять около 90 мг витамина С в сутки.

Специалисты Роскачества рассказали, какие цитрусовые фрукты самые полезные. Рекомендации опубликовала пресс-служба организации.

По словам экспертов, здоровому человеку необходимо употреблять около 90 мг витамина С в сутки. Он поможет организму бороться  с бактериями и вирусами, а также укрепить иммунитет. Найти витамин С можно как раз в цитрусовых: апельсинах, помело и грейпфруте. В помело также содержится много калия и магния, что полезно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

К тому же цитрусовые являются источником фолиевой кислоты. Этот витамин отвечает за многие процессы в организме, в том числе за правильный рост клеток и целостность ДНК, работу сердца и сосудов, полноценное функционирование нервной системы. Фолиевая кислота содержится в мандаринах и кумквате.

Ранее мы писали, что Роскачество обнаружило в семге пяти торговых марок листерии и кишечную палочку.

Фото: pixabay.com

Теги: роскачество, советы, цитрусовые
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии