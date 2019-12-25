Переедание цитрусовых может вызвать аллергическую реакцию организма и дисбактериоз.

В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов. Об этом в интервью журналистам радио Sputnik рассказал представитель профильного ведомства Виталий Киселев. Эксперт уточнил, что мандарины являются цитрусовым продуктом. В большом количестве они могут спровоцировать аллергию или дисбактериоз. Это происходит из-за салициловой кислоты, которая расширяет капилляры.

Аллергологи не рекомендуют есть мандарины больше одной-двух штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка Виталий Киселев, представитель Роскачества

По данным специалиста, абхазские мандарины начнут продаваться в российских магазинах с середины декабря. На фруктово-овощных базах продавцы за них часто выдают другие виды цитрусовых, например, клементины.

Диетолог перечислил вредные свойства мандаринов.

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