В Риме начался саммит лидеров Группы двадцати

Среди участников главы государств и правительств, руководители международных организаций, включая ООН.

В субботу, 30 октября, в столице Италии открылся Саммит глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) . Он проходит в римском квартале EUR в конгресс-центре "Нувола" ("Облако"), передает ТАСС.

Среди участников главы государств и правительств, руководители международных организаций, включая ООН. Президент РФ Владимир Путин также примет участие во всех встречах по видеосвязи. Добавим, что его выступление будет в двух сессиях: "Глобальная экономика и глобальное здоровье" и "Изменения климата и окружающая среда".

На саммите поднимут насущные вопросы, среди которых выделяются климат, здравоохранение и устойчивое развитие. Их обсудят представители стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта.

Ранее Лавров оценил заявления Киева об обещаниях России по "нормандскому формату". Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что президент обещал лишь дать поручение, связанное с тем, как можно выйти на результативную встречу глав МИД.

Видео: YouTube / AFP News Agency