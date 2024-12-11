Сабрина Сингх не стала анонсировать пакет военной помощи для ВСУ.

Участники рабочей встречи по украинской поддержке на американской авиабазе Рамштайн в Германии намерены обсудить как краткосрочные, так и долгосрочные потребности киевского режима в западных вооружениях, в том числе поставки систем противовоздушной обороны, снарядов и бронированной техники. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 8 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что на мероприятии будут говорить как о непосредственных, так и долгосрочных потребностях страны.

Эти встречи будут сосредоточены на предоставлении необходимых Украине возможностей, в том числе систем ПВО, артиллерийских боеприпасов и бронетехники. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Представитель Пентагона добавила, что сейчас не будет объявлять о каких-либо поставках вооружений Киеву со стороны США. Однако новостное агентство The Associated Press сообщило в собственном материале о том, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время объявит о военной поставке ВСУ на 500 миллионов долларов. Такое заявление может сделать шеф Пентагона Ллойд Остин, который находится в ФРГ.

Пентагон заявил, что не знает о каких-либо планах вторжения США в Гренландию.

Фото и видео: YouTube / Defense Now