Пентагон заявил, что не знает о каких-либо планах вторжения США в Гренландию

Сабрина Сингх прокомментировала слова Дональда Трампа.

В американском министерстве по обороне заверили СМИ, что не осведомлены о каких-либо планах со стороны Вашингтона по вторжению в Гренландию. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 8 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о наличии у профильного ведомства подобных планов в том случае, если руководству поступит такой приказ от Белого дома.

Я не осведомлена о каких-либо планах этого. Я не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен от 8 января заявил, что идея присоединения Гренландии к США, продвигаемая избранным американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом, плоха, поэтому не будет реализована на практике, а также не заслуживает даже обсуждения.

США утверждают, что не намерены диктовать Киеву условия урегулирования конфликта.

Фото и видео: YouTube / Defense Now