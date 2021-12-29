В Раде рассказали о компромате, грозящем Зеленскому отставкой

Ы украинских соцсетях ранее растиражировали ролик с расшифровкой телефонного разговора, в котором якобы принимал участие Зеленский.

Депутат Рады Ренат Кузьмин написал у себя в Facebook, что если информация об отправке родителей Зеленского за границу окажется правдой, то украинский президент должен будет уйти в отставку.

Ранее парламентарий опубликовал ролик с расшифровкой телефонного разговора, в котором якобы принимал участие Зеленский. Этот ролик был растиражирован в украинских СМИ. В ходе разговора президент Украины якобы попросил помощника организовать помощника выезд его родителей в Испанию или на Карибы.

16 февраля не напали (Россия. — прим. ред.), но мне так будет спокойнее. <…> Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает, — говорит собеседник, тембр голоса которого напоминает Зеленского.

В разговоре говорящий, голос которого похож на голос Зеленского, попросил оставить супругу Лену на Украине из-за повышенного внимания "конченных журналистов".

Ранее Борис Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

Видео: Facebook/Ренат Кузьмин