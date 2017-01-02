В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"

В Верховной Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе". Алексей Гончаренко напомнил, что железнодорожное сообщение открывает дорогу к землям РФ. Об этом сообщили "РИА Новости".
Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе
прокомментировал политик
Депутат разместил соответствующее видео на своем YouTube-канале. Во время записи ролика на нем была надета футболка с надписью "Кубань" на английском языке. При этом сама надпись оказалась украшена цветами украинского флага.
В Госдуме прокомментировали, что засылка политических эмиссаров на Кубань - безнадежное дело. Руслан Бальбек посоветовал украинским коллегам думать о сотрудничестве между странами.
Ранее Piter.tv писал о том, что украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам.
Фото и видео: YouTube/Алексей Гончаренко
Обсуждение ( 0 )