В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"

Депутат Украины записал скандальное видео о запуске поездов в Крыму.

В Верховной Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе". Алексей Гончаренко напомнил, что железнодорожное сообщение открывает дорогу к землям РФ. Об этом сообщили "РИА Новости".

Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе прокомментировал политик

Депутат разместил соответствующее видео на своем YouTube-канале. Во время записи ролика на нем была надета футболка с надписью "Кубань" на английском языке. При этом сама надпись оказалась украшена цветами украинского флага.

В Госдуме прокомментировали, что засылка политических эмиссаров на Кубань - безнадежное дело. Руслан Бальбек посоветовал украинским коллегам думать о сотрудничестве между странами.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам.

Фото и видео: YouTube/Алексей Гончаренко

