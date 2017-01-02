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В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
Сегодня, 7:08
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lesjasap

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"

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Депутат Украины записал скандальное видео о запуске поездов в Крыму.

В Верховной Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе". Алексей Гончаренко напомнил, что железнодорожное сообщение открывает дорогу к землям РФ. Об этом сообщили "РИА Новости".

Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе

прокомментировал политик

Депутат разместил соответствующее видео на своем YouTube-канале. Во время записи ролика на нем была надета футболка с надписью "Кубань" на английском языке. При этом сама надпись оказалась украшена цветами украинского флага.

В Госдуме прокомментировали, что засылка политических эмиссаров на Кубань - безнадежное дело. Руслан Бальбек посоветовал украинским коллегам думать о сотрудничестве между странами.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам.

Фото и видео: YouTube/Алексей Гончаренко
 

Теги: верховная рада, крым, крымский мост, кубань
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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