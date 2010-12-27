Депутаты встретились на закрытом заседании.

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам. В Верховной раде сообщили, что сбор был экстренным. Член партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что формат был закрытый, вход только для служебного пользования. Об этом спикер заявил в своем аккаунте в Telegram-канале. Политики не раскрыли подробности совещания, а также были ли приняты какие-либо решения.

Напомним, что 20 декабря РФ и Украина подписали протокол о сотрудничестве по транзиту газа. "Газпром" подпишет межоператорский контракт с "Оператором ГТС Украины". А с "Нафтогазом" россияне договорятся о бронировании мощностей для транспортировки голубого топлива.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина подсчитала доход от транзита газа из РФ.

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