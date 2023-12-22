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В Раде выступили за мобилизацию женщин в ВСУ

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Ирина Совсун напомнила о пунктах конституции страны.

Депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун высказалась за мобилизацию женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Парламентарий пояснила в эфире местного телеканала "5ua", что в государственной конституции есть пункт о том, что в защите страны должно принимать участие все население. Таким образом, в документе не говорится о том, что обеспечивать безопасность страны должны исключительно мужчины.

Обязанность защищать государство прописана для всех. Если это необходимо для нужд государства, и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости...

Ирина Совсун, депутат Украины

Выбрали русское. "Протест" украинцев вызвал возмущение в Раде.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: верховная рада, всеобщая мобилизация, всу, ирина совсун
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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