Депутат Рады раскритиковал попытки героизации пособников нацистов на территории государства.

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива рассказал о планах окончательного развала Украины. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Он раскритиковал попытки Верховной рады героизации пособников нацистов на территории государства. Кива считает такие действия частью "гибридной войны со стороны Запада" с целью уничтожения славянских народов.

Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины. Илья Кива, депутат от партии ОПЗЖ

По его словам, это "задачу" в свое время начал экс-президент Украины Петр Порошенко, когда возглавлял пост главы государства. В настоящее время его политику продолжает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Также Кива заявил, что после событий 2014 года к власти пришли марионеточные силы.

Напомним, несколько депутатов Верховной рады предложили на государственном уровне отметить юбилей создания "Украинской повстанческой армии"* (*экстремистская организация, запрещенная в РФ). Кроме того, они предложили присвоить звание героя страны Тарасу Бульбе-Боровцу, а также вернуть данное звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Ранее в Верховной раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии.

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