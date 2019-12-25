В Раде признали Януковича виновным за потерю Украиной Крыма и Донбасса

Правоохранительные органы на Майдане в 2014 году действовали не в соответствии с законом.

В Верховной Раде признали бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в потере Крыма и Донбасса. Об этом сказано в постановлении, которое принял парламент страны.

В документе сказано, что память о героических действиях "Небесной сотни" является частью истории государства.

Вина за утрату Украиной Крыма и Донбасса возлагается на беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. цитата из постановления Верховной Рады

Парламентарии заявили, что правоохранительные органы на Майдане в 2014 году действовали не в соответствии с законом. О преступлениях протестующих ничего не говорится.

Ранее Володин назвал Россию "последним островом свободы".

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