В Раде предложили провести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР

Сергей Демченко рассказал, как видит Трехстороннюю группу по Донбассу.

Депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Киеву следует вести прямые переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. такую позицию парламентарий высказал в эфире местного телеканала "НАШ". Спикер уверен, что невозможно решить конфликт без общения с людьми, которые на сегодняшний момент считаются властью в регионе.

Я являюсь поклонником мира через договоренности, это то, с чем мы шли на выборы и что я лично обещал своим избирателям… Мы никогда не уступим свою территорию, граждан и государственность. Вопрос с кем договариваться Сергей Демченко, украинский депутат

Политик заявил журналистам о том, что на переговорах также должен присутствовать российский лидер Владимир Путин. Демченко уверен, что непосредственно от этого политика будет зависеть урегулирование вопроса.

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Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0