Политолог Бузаров: никто не заступится за Украину в случае полномасштабной войны

Эксперт оценил шансы активного вмешательства США и НАТО в боевой конфликт с РФ.

Политолог Андрей Бузаров: никто не заступится за Украину в случае полномасштабной войны Россией. В эфире телеканала "НАШ" участник общественной организации "Донбасс-Донбасс" заявил журналистам о том, что Вашингтон и НАТО абсолютно не готовы вмешаться в боевой конфликт.

Если будет военная эскалация, я не верю и никто меня не убедит, что за нас "впишутся" Франция, Германия или США, они в 2014 году "вписались"? Все будет как и в 2014 году, все ляжет на плечи украинцев, украинскую армию, гражданское население. Андрей Бузаров, военный аналитик

Эксперт уточнил, что несмотря на это Североатлантический альянс и США активно принимают участие в урегулировании миграционного конфликта на границе между Белоруссией и Евросоюзом. Политолог заметил, что Минск имеет серьезного геополитического союзника - Москву, а Польша - США.

В Конгрессе США заявили, что на Украине уже присутствуют американские военные.

Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0