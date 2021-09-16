В Раде предложили ограничить права украинцев с российскими паспортами

Олег Дунда рассказал о положениях в законопроекте о двойном гражданстве на Украине.

В Верховной Раде предложили ограничить права украинцев с российскими паспортами. Такое заявление в эфире местного телеканала "Апостроф TV" сделал представитель пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда. По мнению политика, о таком решении Киеву следует задуматься как минимум до момента завершения военных действий на Донбассе. Он призвал ограничить украинских людей с российским гражданством в вопросе избирательного права, а также в возможности получить рабочее место на государственной должности. такие инициативы будут рассматриваться парламентом в законопроекте о легализации двойного гражданства.

Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора. Олег Дунда, украинский депутат

По словам парламентария Украины, ранее в международной практике уже были подобные случаи. В качестве примера Дунда привел Латвию. Он напомнил, что после распада Советского Союза члены Коммунистической партии не могли избираться в органы государственной власти. Такое решение местных властей якобы позволило защитить государственность балтийской страны.

Шмыгаль поддержал идею двойного гражданства на Украине.

Видео: Youtube/Апостроф TV