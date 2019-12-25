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Шмыгаль поддержал идею двойного гражданства на Украине
Сегодня, 14:40
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Шмыгаль поддержал идею двойного гражданства на Украине

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Исключением должна стать Россия.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поддержал идею двойного гражданства на Украине. Такое заявление чиновник сделал в рамках брифинга с журналистами. Специалист отдельно отметил, что негативно относится к тому, чтобы такая ситуация коснулась гражданства с соседним государством - Россией, которую руководитель кабинета министров считает агрессором.

Двойное гражданство - признак цивилизованных стран. Но это должна быть транспарентная, прозрачная вещь...Оно должно быть, это усилит нас.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Эксперт напомнил, что Киеву следует понимать, что "огромное число" этнических украинцев живут за пределами страны. При этом эти граждане также являются силой Украины, так как способны поддерживать государство и привлекать в него инвестиции.  Многие из них хотят иметь национальный паспорт Украины. 

Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде".

Фото: Pixabay.com

Теги: двойное гражданство, денис шмыгаль, кабмин
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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