Исключением должна стать Россия.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поддержал идею двойного гражданства на Украине. Такое заявление чиновник сделал в рамках брифинга с журналистами. Специалист отдельно отметил, что негативно относится к тому, чтобы такая ситуация коснулась гражданства с соседним государством - Россией, которую руководитель кабинета министров считает агрессором.

Двойное гражданство - признак цивилизованных стран. Но это должна быть транспарентная, прозрачная вещь...Оно должно быть, это усилит нас. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Эксперт напомнил, что Киеву следует понимать, что "огромное число" этнических украинцев живут за пределами страны. При этом эти граждане также являются силой Украины, так как способны поддерживать государство и привлекать в него инвестиции. Многие из них хотят иметь национальный паспорт Украины.

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