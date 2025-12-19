В Раде оценили стоимость проведения президентских выборов на Украине

Александр Корниенко назвал ориентировочную сумму, которая требуется для организации голосования в стране.

Более десяти миллиардов гривен (свыше 231 миллиона долларов) может стоить проведение президентских выборов на территории Украины. Соответствующий комментарий журналистам из издания "Новости.LIVE" сделал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Законодатель уточнил, что обеспечить эти денежные средства для Банковой улицы должны международные союзники из Запада. Таким образом политик ответил на вопрос ведущего программы о том, какая сумма правительству требуется для того, чтобы организовать голосование граждан по вопросу.

Миллиарды гривен. У нас обычные выборы обходились в 2-3 миллиарда (46,2 миллиона – 69,3 миллиона долларов – ред.) по ценам 2019 года. Сейчас речь идет о миллиардах, может, больше 10. Партнеры должны полностью это обеспечивать. Александр Корниенко, политик из Украины

Напомним, что в декабре 2025 года глава фракции "Слуга народа" Владимира Зеленского в Верховной Раде "Слуга народа" Давид Арахамия уведомил общественность о том, что в местном парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов главы государства во время действия по стране военного положения. Специалисты провели два заседания. Третье мероприятие намечено на начало февраля 2026 года.

